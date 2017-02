Cea mai mare provocare pentru departamentele IT ale companiilor în următorii trei ani o reprezintă securitatea, relevă studiul Cisco Connect Digitalization Survey, efectuat în rândul a 250 de profesioniști IT prezenți la ediția 2016 a Cisco Connect. Astfel, 66% dintre respondenți indică securitatea și managementul riscului ca fiind în top pe agendele departamentelor de IT, […] [...]

Citeşte blogul IT Trends